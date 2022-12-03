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Konya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

AA

Konya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da internet üzerinden vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Mehmet K, Ali Ç, Abdulkadir Ç. ve Ayşe Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, internet üzerinden dolandırdıkları vatandaşların kişisel bilgilerini ve hesaplarını da ele geçirdikleri, bu hesaplardan para aktarımı yaptıkları öne sürüldü.


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