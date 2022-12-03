Seydişehir'de uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki şüpheli gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı.

Antalya Çevreyolu uygulama noktasında bir otobüsteki yolcu U.İ.D'den şüphelenen ekipler, yaptığı aramada 165 gram uyuşturucu ele geçirdi.

U.İ.D, gözaltına alındı.

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