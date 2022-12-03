Seydişehir'de minarede mahsur kalan köpek kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde caminin minaresinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Ketenli Mahallesi'ndeki Büyük Caminin minaresindeki köpeği görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları köpeği kurtardı.
Mahalleliden Kemal Arıkoğlu, gazetecilere, birkaç gün önce caminin minaresine bayrak asmak için çıkıldığını, minarenin kapısının açık unutulduğunu söyledi.
Köpeğin minareye çıkarak mahsur kaldığını anlatan Arıkoğlu, "Köpek minarenin şerefe denilen bölümünde yaklaşık 6-7 saat mahsur kaldı. Biz epey uğraştık ama indiremedik. İtfaiye ekipleri önce köpeğin karnını doyurdu, sonra kurtardı." dedi.