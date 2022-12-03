Konya'da marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir marketin kilidinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, marketten 57 bin lira değerinde sigara çalındığı tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlıların B.Ö. ile İ.A. olduğunu belirledi.

Şüpheli B.Ö. kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerinin İ.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor.





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