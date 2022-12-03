Konya Valisi Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması açısından anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Engelliliğin, sosyal yönleriyle herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husus olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"En büyük engel, empati yapmamaktır. Toplumların gelişmişlik düzeyleri insana verilen değerle doğru orantılı olup, engelli kardeşlerimizin her türlü imkanlardan özgürce ve rahatça yararlanabilmeleri, bu değerin en büyük göstergesidir. Onurlu şekilde yaşamak için mücadele eden, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak, hayatlarını kolaylaştırabilmek, desteklemek ve önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bu vesileyle engellilerimizin toplumsal hayata katılma ve zoru başarma yolunda gösterdikleri gayretlerden büyük mutluluk duyduğumu belirtiyor, herkesi engelli vatandaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum."

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