Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Konya'nın tarihinin her döneminde sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin hüküm sürdüğü, herkesin bir ve beraber yaşayabildiği mukaddes şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Sevginin, her kapıyı açan, her engeli aşan yegane güç olduğunu vurgulayan Altay, "Belediye olarak dezavantajlı kardeşlerimize karşı her zaman büyük bir sevgi ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi aynı yaşam standartlarında buluşturmanın gayretiyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, bu kapsamda birçok proje yürütüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Engelsiz bir Konya için, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'Engelsiz Mekanlar Projesi' başta olmak üzere, evde bakım hizmetleri, 'Sosyal Kart', 'Tarıma Engel Yok', 'Sanatla Engelsiz Hayat', bando, tiyatro ve 'Mehter Takımı' gibi birçok projeyle örnek oluyoruz. Engelli Destek Merkezimiz (ENDEM) ile dezavantajlı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı belirliyor, sürekli iletişim halinde oluyoruz. Bu düşüncelerle tüm dezavantajlı kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten kutluyorum. Engelleri azim ve inançla aşmayı başaran tüm dezavantajlı kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

