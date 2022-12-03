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KONYA (AA) - Seydişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ndeki programda, özel eğitim okulu öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları dans ile müzikli gösteriler sundu.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, programda, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.

Programa, Pişkin'in yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.













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