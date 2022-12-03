Konya'daki engelli derneklerinin üyeleri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programında buluştu

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda kentteki engelli derneklerinin temsilcileri, üyeleri ve aileleri bir araya geldi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engeli bulunan insanların ve ailelerinin birçok insana göre içinde bulunduğu hale isyan etmeden yaşadığını, manevi olgunluk derecelerinin yüksek olduğunu belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da kentteki yerel yönetimlerin engellilere yönelik faaliyetlerini aktardı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise çeşitli alanlarda başarılı olan engelli vatandaşları tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da engelli vatandaşlar için yürütülen çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Programın kapanışında Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincileri Ali Özkul ve Hanife Oduncu işaret dili çevirisi ile Aşr-ı Şerif okudu.

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