Konya Galatasaraylılar Derneği Yönetimi basın toplantısı gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Galatasaraylılar Derneği Yönetimi basın toplantısı gerçekleştirdi

AA

Konya Galatasaraylılar Derneği Yönetimi basın toplantısı gerçekleştirdi

KONYA (AA) - Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Poçan, toplantıda, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Galatasaray'a, Türk sporuna ve Konya sporuna hizmet etmek için ilk günkü heyecanla çalıştıklarını belirten, Poçan, "Hayatımızı adadığımız sarı kırmızılı renklerle Konya sporuna hizmet etme arzusunda olan genç bir yönetime sahibiz. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli markası ve en büyük sivil toplum örgütlenmesi olan Galatasaray'a gönül vermiş taraftarları bir araya getirmek temel hedefimizdir." dedi.

Poçan, öğrenci şehri Konya'da gençlerle buluşmak, nezih ortamda maçları birlikte izlemek ve omuz omuza sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istediklerini vurguladı.

Sporun sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik olduğu bilinciyle hareket ederek örnek çalışmalar yapacaklarını anlatan Poçan, şöyle konuştu:

"Konya Galatasaraylılar Derneği olarak, şehrimizin değerlerine bağlı, Konya'mızın her kademesindeki insanları ve kurumlarıyla beraber olan bir kurumuz. Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. Camianın bu anlayışa sıkı sıkıya sarılarak tüm branşlarda başarılarla dolu çok daha güzel günleri göreceğine inancımız tamdır. Özellikle futbolda dünya kupası arasından önce yakaladığımız başarı grafiğinin ligin geri kalan kısmında daha iyi noktalara ulaşacağına ve takımımızın yeni bir şampiyonluğa ulaşacağına tüm yüreğimizle inanıyoruz. Bu noktada Türk futbolunu yönetenlerden tek beklentimiz adalet, adalet ve yine adalettir."

Poçan, Dursun Özbek liderliğindeki kulübün daha büyük başarılara ulaşacağına inandıklarını kaydetti.

Konya Galatasaraylılar Derneği Onursal Başkanı Sıtkı Korkmaz da 13 yıl boyunca derneğin başkanlık görevini yürüttüğünü anımsatarak, Poçan ve arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'daki engelli derneklerinin üyeleri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programında buluştu
YEREL HABERLER Konya'daki engelli derneklerinin üyeleri "3 Aralık ...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 3 Aralık ...
Konya Valisi Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Konya'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin konutları için kura çekimi yapılıyor
YEREL HABERLER Konya'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ...
(Görüntülü) MİNAREDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİNAREDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER ...
(Görüntülü) BİLAL ERDOĞAN, MEVLANA MÜZESİ&#039;Nİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİLAL ERDOĞAN, MEVLANA MÜZESİ'Nİ ...
Konya'da marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen ...
Bilal Erdoğan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Seydişehir'de minarede mahsur kalan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de minarede mahsur kalan köpek kurtarıldı
Seydişehir'de uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Seydişehir'de uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki ...
Konya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ...
Konya'da kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 ...
(Görüntülü) MUSTAFA ŞENTOP: BU ÇOCUKLARIMIZ, AİLELERİ VE MİLLETİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR NİMETTİR - EK GÖRÜNTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUSTAFA ŞENTOP: BU ÇOCUKLARIMIZ, ...
(Görüntülü) MUSTAFA ŞENTOP: BU ÇOCUKLARIMIZ, AİLELERİ VE MİLLETİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR NİMETTİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUSTAFA ŞENTOP: BU ÇOCUKLARIMIZ, ...
MUSTAFA ŞENTOP: BU ÇOCUKLARIMIZ, AİLELERİ VE MİLLETİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR NİMETTİR
YEREL HABERLER MUSTAFA ŞENTOP: BU ÇOCUKLARIMIZ, AİLELERİ VE ...
Mustafa Şentop: Bu çocuklarımız, aileleri ve milletimiz için büyük bir nimettir
YEREL HABERLER Mustafa Şentop: Bu çocuklarımız, aileleri ve ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da Hafızlık İcazet Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da Hafızlık ...
TBMM Başkanı Şentop, Konya'da Hafızlık İcazet Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Konya'da Hafızlık İcazet ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karaman'daki Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karaman'daki Çok ...
Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
YEREL HABERLER Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan "3 Aralık Dünya ...
Konya'da kamyonda 3 milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da kamyonda 3 milyon 600 bin doldurulmuş ...
Karatay Belediyesi'nden Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi'nden Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ...
Seydişehir'de "giysi atık kumbarası" uygulaması başladı
YEREL HABERLER Seydişehir'de "giysi atık kumbarası" uygulaması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.