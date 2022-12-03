Konya Galatasaraylılar Derneği Yönetimi basın toplantısı gerçekleştirdi

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KONYA (AA) - Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Poçan, toplantıda, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Galatasaray'a, Türk sporuna ve Konya sporuna hizmet etmek için ilk günkü heyecanla çalıştıklarını belirten, Poçan, "Hayatımızı adadığımız sarı kırmızılı renklerle Konya sporuna hizmet etme arzusunda olan genç bir yönetime sahibiz. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli markası ve en büyük sivil toplum örgütlenmesi olan Galatasaray'a gönül vermiş taraftarları bir araya getirmek temel hedefimizdir." dedi.

Poçan, öğrenci şehri Konya'da gençlerle buluşmak, nezih ortamda maçları birlikte izlemek ve omuz omuza sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istediklerini vurguladı.

Sporun sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik olduğu bilinciyle hareket ederek örnek çalışmalar yapacaklarını anlatan Poçan, şöyle konuştu:

"Konya Galatasaraylılar Derneği olarak, şehrimizin değerlerine bağlı, Konya'mızın her kademesindeki insanları ve kurumlarıyla beraber olan bir kurumuz. Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. Camianın bu anlayışa sıkı sıkıya sarılarak tüm branşlarda başarılarla dolu çok daha güzel günleri göreceğine inancımız tamdır. Özellikle futbolda dünya kupası arasından önce yakaladığımız başarı grafiğinin ligin geri kalan kısmında daha iyi noktalara ulaşacağına ve takımımızın yeni bir şampiyonluğa ulaşacağına tüm yüreğimizle inanıyoruz. Bu noktada Türk futbolunu yönetenlerden tek beklentimiz adalet, adalet ve yine adalettir."

Poçan, Dursun Özbek liderliğindeki kulübün daha büyük başarılara ulaşacağına inandıklarını kaydetti.

Konya Galatasaraylılar Derneği Onursal Başkanı Sıtkı Korkmaz da 13 yıl boyunca derneğin başkanlık görevini yürüttüğünü anımsatarak, Poçan ve arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.

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