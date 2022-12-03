Konya'da engelli gence polis elbisesi hediye edildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan engelli Abdullah Gökbudak'a polis elbisesi hediye edildi.

Engelli Gökbudak, polis olma hayalini AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun'a iletti.

Dursun, partisinin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programda, Gökbudak'a polis elbisesi hediye etti.

Engelli Gökbudak'ın sevincinin ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dursun, "Abdullah, istediğini bizlere iletmişti. Bizlerde engelliler günü nedeniyle ona polis elbisesi giydirdik."ifadesini kullandı.

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