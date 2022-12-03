Seydişehir'de uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki yolcu tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla Konya-Antalya çevre yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, durdurdukları bir otobüsteki yolcu U.İ.D'nin üzerinden 165 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.