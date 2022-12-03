KYK yurtlarında kalan yaklaşık 550 üniversite öğrencisi Konya'yı gezdi

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KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi" etkinlikleri kapsamında 31 ilden Konya'ya gelen yaklaşık 550 üniversitesi öğrencisi, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Mevlana Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı ve fotoğraf çektirdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Daire Başkanı Mutlu Doğan, AA muhabirine, yaklaşık 550 üniversite öğrencisinin şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Doğan, öğrencilerin ziyaretle beraber "Komşum Gönüllüleri" Projesi kapsamında yurtlardaki kazanlarda kalan fazla yemekleri mahalle sakinlerine ikram ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin, proje sayesinde ziyaretlerinde insanların gönüllerine de dokunduklarını dile getiren Doğan, Konyalılara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Proje koordinatörlerinden Reyhan Çomak da öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gönüllülük Federasyonu ortaklığında yürütülen projeye ilgi gösterdiklerini söyledi.

Çomak, gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Temiz kazanlarda duran yemeklerimiz, gönüllülerimiz tarafından mahallelerindeki komşulara ikram ediliyor. Bu gönüllülük faaliyetinin amacı sadece yemek ikram etmek değil, gönüllere dokunmak. Gönüllülerimiz, komşularının kapısını çalarak hem sosyal iletişim sağlamış oluyor hem de hanelere mutluluk götürüyor. Projede emeği geçen herkese ve 712 bin porsiyon yemeği ailelere ulaştıran gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Öğrenciler de Konya'da bulunmaktan ve organizasyona katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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