Konya'da bedensel engelliler yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, bedensel engelli vatandaşlar pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü ile uçtu.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi ve Konya Engelsiz Yarınlar Spor Kulübü'ne başvurarak, uçuş yapmak isteyen dernek üyelerini Göktepe'ye davet etti.

Daveti kabul eden bedensel engelli dört kişi tekerlekli sandalyelerini bırakarak pilotlar eşliğinde uçmanın keyfini çıkardı.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Yaylacı, AA muhabirine, yamaç paraşütü ile uçmanın engel tanımadığını söyledi.

Uçmanın son derece zevkli bir spor olduğunu ifade eden Yaylacı, "Gördüğünüz üzere hiçbir engelimiz yok. Hep beraber arkadaşlarımızla uçuyoruz. Onları da uçurduk, keyifli bir gün oldu. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Paraşütle uçan Osman Yıldırım ise "Bugün engelliler günü olması nedeniyle derneğimiz aracılığıyla buraya geldik. Çok güzeldi, çok mutlu oldum. Havadaki mutluluk anlatılmaz, yaşanır. Herkesi buraya bekliyoruz. Bu, bugünde bize verilen en güzel hediye." dedi.



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