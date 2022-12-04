Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Mustafa Biçen (62) yönetimindeki 42 AKL 37 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Ankara caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis sevk edildi.



Yaralanan sürücü Biçen, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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