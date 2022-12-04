Konya'da yakalanan 4 hırsızlık zanlısından ikisi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde park halindeki bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Şuayip Ç, Ekrem G, Enver G. ve Kerim E'yi kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.

"Hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi farklı suçlardan kaydı bulunan şüphelilerden Şuayip Ç. ve Ekrem G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çaldığı araç ise sahibine teslim edildi.

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