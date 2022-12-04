Konya'da evinde kaçak tabanca üreten şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinde yarı otomatik tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde kaçak silah imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı ihbarını aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda İ.B. gözaltına alındı.

Zanlının iki evi ile aracında yapılan aramalarda, 2 satışa hazır vaziyette yarı otomatik tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör, 44 yiv ve set açılmış tabanca namlusu, 44 tabanca gövdesi, 22 tabanca şarjörü, 40 tabanca sürgüsü, 700 tabanca icra yayı ve mili, 222 tabanca pimi, 642 tabanca parçası ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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