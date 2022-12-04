Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu

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KONYA (AA) - Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafında mevlit okutularak hatim duası yapıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin, şehit ailelerine sabırlar diledi.

Pişkin, "Her zaman kapımız sonuna kadar açık. Şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta kalan gazilere teşekkür ediyorum." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Şehitlerin emaneti olan şehit yakınlarının yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlere ve ebediyete göç etmiş gazilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazi de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ilçe Şube Başkanı Yakup Söğüt de dernek binasında her ayın ilk haftası mevlit okutulduğunu ve dua yapıldığını kaydetti.



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