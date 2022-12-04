Konya'da din istismarıyla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ö'nün 3 kişinin yanına gelerek, dini duyguları istismar edip para talep ettiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mazlum D, Ozan D. ve Yunus D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 2'si baba oğul 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İ.Ö'nün yakınlarından borç aldığı, sattığı aracın parasının da bulunduğu 180 bin lirayı dolandırıcılara verdiği öğrenildi.



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