Konya'da damla sulama sistemleri üretimi yapan firma 17 ülkeye ihracat yapıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Beyşehir'de damla sulama sistemleri imalatı yapan bir firma, ürünlerini 17 ülkeye ihraç ediyor.

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın Genel Müdürü Efgan Şimşek, firmanın 1980 yılında kurulduğunu söyledi.

Bahçe sulama hortumları, toprak altı sulama boruları, damla sulama sistemleri ürettiklerini anlatan Şimşek, "Bayilerle çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda üretim çeşitliliğinin artması üzerine yeni taşındığımız OSB bölgesinde üretimi de gelen isteklere göre çeşitlendirdik." dedi.

Firma olarak yurt içinde pek çok bölgede bayilerinin olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu anlamda yurtiçinde bu sektörde ciddi anlamda çiftçiye kaliteli ürünler sunduk. Yurt dışında da pazar payı giderek arttı. Balkan, Kuzey Afrika ülkeleri, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'a da damla sulama sistemleri ihraç ettik. Bu kapsamda firma olarak ihracat yaptığımız ülke sayısı da ciddi anlamda yükselerek 17'ye ulaştı. Hedefimiz hem üretim kapasitemizi zaman içerisinde daha da artırmak hem de ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmaktır."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.