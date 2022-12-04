Seydişehir'de soğuk hava deposu tesisinin inşaatı başladı

KONYA (AA) - Seydişehir'de yapılması planlanan soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisi, tohum kurutma, eleme tesisi ile toptancı dükkanlarının inşaatı başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Meyve Sebze Kurutma Tesisi, Soğuk Hava Deposu, Tohum Kurutma Eleme Tesisi, Paketleme Tesisi ve 11 ticari dükkanın yer aldığı kompleksin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Tutal, ilçe ve bölgede üretilen çilek, karpuz, domates, patates, fasulye, kiraz, elma, ceviz gibi meyve ve sebzelerin daha çok katma değer üretmesi, çiftçilerin ürünlerinin hak ettiği değeri alması için soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisleri, tohum eleme tesisleri ve ticari dükkanlar projesini hayata geçirdiklerini söyledi.