Seydişehir'de soğuk hava deposu tesisinin inşaatı başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir'de yapılması planlanan soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisi, tohum kurutma, eleme tesisi ile toptancı dükkanlarının inşaatı başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Meyve Sebze Kurutma Tesisi, Soğuk Hava Deposu, Tohum Kurutma Eleme Tesisi, Paketleme Tesisi ve 11 ticari dükkanın yer aldığı kompleksin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Tutal, ilçe ve bölgede üretilen çilek, karpuz, domates, patates, fasulye, kiraz, elma, ceviz gibi meyve ve sebzelerin daha çok katma değer üretmesi, çiftçilerin ürünlerinin hak ettiği değeri alması için soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisleri, tohum eleme tesisleri ve ticari dükkanlar projesini hayata geçirdiklerini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.