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Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu

AA

Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Hasanoba Mahallesi'nde bir kişinin tarlada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracını yol kenarına park eden A.U'nun (41) öldüğünü belirledi.

A.U'nun cenazesi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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