Beyşehir'de eşi tarafından öldürülen Ece, ölüm yıldönümünde anıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 Aralık 2020'de 4 ay önce evlendiği eşi tarafından öldürülen Ece Çiçek, 2. ölüm yıldönümünde dualarla anıldı.

Kadınlar, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği öncülüğünde Eşrefoğlu Camisi önünde bir araya geldi. Programda, erkekler de yapılan duaya kadınlara eşlik etti.

Beyşehir Kadın Derneği Başkanı Saniye Göker, gazetecilere, cami önünde kadınlarla 18 yaşında, 4 aylık evli iken eşi tarafından öldürülen Ece için bir araya geldiklerini belirtti.

Göker, "Duamızı yaptık. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin, kadınlar ölmesin. İki yıl geçti. Annesiyle de az önce görüştük, içim parçalandı, sözün bittiği yerdeyiz. Daha 18 yaşında bir çocuktu. Bugün yanımızda erkekler de var hep birlikte andık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız." diye konuştu.



Dernek üyesi kadınlar cami önünde yapılan duada üzerinde kan lekeleri ve kırmızı kurdele bulunan "Ece Ertürk anısına" ve "Yaşam hakkı" yazılı döviz taşıdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.