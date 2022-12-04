Konya'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oruç G. idaresindeki 42 AOG 638 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 12. kilometresinde, önünde seyreden Turcan İ. idaresindeki 42 P 5584 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan İmdat G, Melek Nur İ. (18) ve Selda Ceylan (23), Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Selda Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan durumu ağır olan Melek Nur İ. de Konya'ya sevk edildi.



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