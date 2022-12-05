Beyşehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahla kavgada yaralanan kişi, tedavi altına alındı.



İddiaya göre, Cihan U. aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen kişi ile sanayi bölgesinde bir işyerinin önünde karşılaştı. Çıkan kavgada Cihan U, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Cihan U, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaçan şüpheli H.K. (48) jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

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