Konya'da açık otoparkta bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde açık otoparkta tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Dalyan Mahallesi'ndeki açık oto parka giden A.S. (19), henüz bilinmeyen tartışdığı B.C'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.S. Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

A.S, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaçan şüpheli B.C, polis tarafından gözaltına alındı.

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