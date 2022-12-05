Karapınar'da Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle açıldı

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KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Karapınar Özel Eğitim Uygulama okulunun açılışı yapıldı.

Karapınar Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışı, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakamı Murat, "Engelli bireyler ve vatandaşlar arasında fark yoktur, hepsi eşit haklara sahiptir. Bu okulun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka da öğretmenlerin büyük bir özveri içerisinde çalıştıklarını, çocukları topluma kazandırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından özel çocuklar, zeybek gösterisi sundu.



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