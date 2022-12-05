Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

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KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptığı 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 3,5 gram eroin, bir miktar metamfetamin ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheliden birinin uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.

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