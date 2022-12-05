Konya esnafı Şebiarus törenlerine hazır

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KONYA (AA) - Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, kent esnafının bu yıl "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenecek Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Karamercan, yazılı açıklamasında, 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikler için her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya'nın hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda misafire ev sahipliği yapmasını beklediklerini belirtti.

Etkinliklere katılmak üzere şehre gelecek turistlerin güzel vakit geçirmesi için tüm kurum ve kuruluşlara büyük görevler düştüğüne değinen Karamercan, şöyle devam etti:

"Konya Lokantacılar Esnaf Odası olarak ilimizde özelikle ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olacağı Mevlana Müzesi civarında bulunan lokanta, otel ve turistik işletmelerimize, hizmet, temizlik ve hijyen ile halk sağlığı konularında gerekli uyarıları yapıyoruz. Bu kuralları ihlal etmemeleri hususunda tüm oda üyesi esnafımız da üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtiyorlar. Konyalı esnafımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlana Haftası'nda şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek."

Karamercan, esnafın törenler için hazırlıklarını tamamladığını vurgulayarak, "Kutlamalara katılmak için gelen tüm turistleri Hz. Mevlana'ya yakışır bir ev sahipliğinde ağırlamayı, sağlık, huzurlu ve mutlu bir şekilde uğurlamayı temenni ediyor, Odam, Yönetim Kurulum ve tüm Oda üyesi esnafımız adına Mevlana Haftası'nın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karamercan, artan kırmızı et, beyaz et, un, odun fiyatlarına rağmen lokantacı esnafının büyük bir özveri ile kar marjından feragat ederek müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

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