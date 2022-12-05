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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA

Konya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki 50 ACB 141 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolu Melicek Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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