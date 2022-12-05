Konya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki 50 ACB 141 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolu Melicek Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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