Seydişehir'de "Trafik dedektifleri" projesi kapsamında öğrencilere eğitim veriliyor

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "Trafik dedektifleri" projesi kapsamında öğrencilere trafik kuralları eğitimi veriliyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Ortakaraören Mahallesi Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulunda 200 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgiler verildi.