Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe otogarında adres soran ve durumundan şüphelenilen bir kişiyi takibe aldı.

Polis, yaptığı araştırma neticesinde, şüphelinin daha önce "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan cezaevine girdiğini tespit etti.

Takibi sürdürerek belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, toplantı halindeki 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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