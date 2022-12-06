KONESOB Başkanı Karabacak'tan Şebiarus hazırlıkları açıklaması

KONYA (AA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya esnafının Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Karabacak, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların kentin tanıtımı için gayretle çalıştığını belirtti.

Şebiarus törenleri için her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin Konya'ya geldiğine değinen Karabacak, şunları kaydetti:

"Bu yıl da yerli ve yabancı binlerce misafirlerimizi şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Bugüne kadar düzenlenen tüm organizasyonlarda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren Konyalı esnaf ve sanatkarlarımız, Vuslat Yıldönümü törenleri çerçevesinde şehrimizin tanıtımına yine büyük katkı sağlayacaktır. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Konyalı esnaf ve sanatkarlarımız, 'Gel' çağrısına kulak vererek şehrimize gelecek tüm misafirlerimizi, güler yüzle ve hoşgörüyle karşılayacaktır. Hazreti Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın makamı, inanç turizminin, hoşgörünün ve Selçuklu'nun başşehri olan Konya’mızın misafirperverliğini tüm dünyaya en iyi şekilde gösterecek ve en güzel şekilde temsil edecek."

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