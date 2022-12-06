Cihanbeyli'ye Aile Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi binası yapılacak

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi binası ihalesinin bu ay yapılacağı bildirildi.



Belediye Başkanı Mehmet Kale, yaptığı açıklamada, Aile Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ihalesinin bu ay yapılacağını belirtti.



İlçenin her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de hak ettiği konuma yükseldiğini vurgulayan Kale, şunları kaydetti:



"Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçeye ayrıca yeni bir otogar binası kazandıracağız. Konuyla ilgili ihale önümüzdeki günlerde yapılacak. Yeniceoba Mahallesi'nde yapımı devam eden Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi inşasında son aşamaya gelindi. Bu önemli merkezi Konya Büyükşehir Belediyesiyle yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."



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