GÜNCELLEME - Türk Yıldızları jeti kuş çarpması nedeniyle kaza kırıma uğradı

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KONYA (AA) - Türk Yıldızları ekibine ait F5 tipi uçağı kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibine ait F5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir." ifadeleri kullanıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, pilotu, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Başsavcılığın soruşturma başlattığı olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiği öğrenildi.

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