Selçuklu ile Girne arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

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KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Belediyesi, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün katılımıyla Girne Belediyesinde düzenlenen imza töreninde şehircilik, kültür, iletişim, sanayi, ticaret, ekonomik, bilim, sanat, çevre, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.



Güngördü, belediyeler arasındaki ilişkilerde bilgi ve tecrübe paylaşımının büyük önem taşıdığını belirterek, "En son iki yıl önce Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türk Belediyeler Birliği arasında yapılan protokolden sonra gerçekten Türkiye belediyeleri ile olan ilişkilerimiz çok üst düzeye çıkmaya başladı. Sözde değil, bir takım fiiliyatlarla da güzel işlere imza atmaya başladık. Bugün de Selçuklu Belediyesi ile yapacağımız bu protokolde de amacımız öncelikle karşılıklı sevgi, hoşgörü, güzel kültür sayesinde iki şehirdeki insanları buluşturarak onların birbirleriyle kaynaşması ve bir şehirde olan bir bilgi ve tecrübenin diğer bir şehirle paylaşılması yönündedir." ifadesini kullandı.



Pekyatırmacı da Selçuklu Belediyesi olarak hem Türkiye'de hem Türkiye dışında çok sayıda belediyeyle farklı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Girne Belediyesiyle kardeş şehir protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Pekyatırmacı, "Hem uluslararası alanlarda hem de farklı kültürel alanlarda işbirliği noktasında bu birlikteliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.



Erdem ise belediyelerin kardeşlik protokollerinin anlamlı olduğuna değinerek, "Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözbebeği ve çok özel bir şehir. Selçuklu Belediyesi de Selçuklu'nun mirası, ilk başkentlerimizden biri. Bu iki belediyenin çok geniş bir işbirliğine açık olduğunu gördüm. Bu manada çok memnun oldum."

Konuşmaların ardından Girne ve Selçuklu Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolü Pekyatırmacı ve Güngördü tarafından imzalandı.

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