Konya'da Şebiarus törenleri nedeniyle ulaşım düzenlemesi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince, Hazreti Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla ulaşım düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazreti Mevlana'nın 749’uncu Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla, Aslanlı Kışla Caddesi'nin, Selimiye Camisi Kavşağı – Mevlana Kültür Merkezi Kavşağı bölümü 7-17 Aralık'ta trafiğe kapatılacaktır."

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