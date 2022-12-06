Para Yüzme Türkiye Şampiyonası başladı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası, 65 kulüpten 195 sporcunun katılımıyla başladı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde mücadele etti.

Konyalı sporseverlerin ilgiyle takip ettiği şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Arguz verdi.

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