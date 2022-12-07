Yalıhüyük'te kadın çiftçiye, süt sağım ünitesi ve krema yapma makinesi verildi

KONYA (AA) - Yalıhüyük'te bir kadın çiftçiye süt sağım ünitesi ve krema yapma makinesi hibe edildi.
Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Göksu Taşeli Kalkınma Havzası Projesi kapsamında ilçede süt sağım ünitesi ve krema yapma makinesi hibe edilen kadın çiftçiyi ziyaret etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci ile yetkililerden proje hakkında bilgi alan Yazıcı, kadın çiftçinin çalışmalarını inceledi.
Semerci, yaptığı açıklamada, projenin amacının kadın üreticilerin desteklenerek üretime kazandırılmaları, kırsal alanda farkındalığın sağlanması ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması olduğunu ifade etti.