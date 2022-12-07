Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri sözde askeri mahrem yapılanması içinde görev aldığı öne sürülen 1 şüpheli daha yakalandı. Böylece 5 Aralık'ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta, 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 4'ünü gözaltına almıştı.

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