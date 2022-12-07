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Mevlana, "Dostluk Vakti" temasıyla farklı din ve kültürden insanları Konya'da buluşturacak

AA

Mevlana, "Dostluk Vakti" temasıyla farklı din ve kültürden insanları Konya'da buluşturacak

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, farklı din ve kültürden insanlar, Konya'da "Dostluk Vakti" temasıyla bir araya gelecek.

Öğretileri ile tüm dünyadan ilgi gören düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Allah ile buluşmak ve aşkı kucaklayıp bağrına basmak" ifadesiyle tanımladığı sema, görselliği ve mistik atmosferiyle izleyenlerde kalıcı bir etki bırakıyor.

Şebiarus programları, "Dostluk Vakti" temasıyla bugün başlayıp 17 Aralık'ta sona erecek.

Törenler, Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti, Nevbe Yürüyüşü, Nevbe Konseri ve "Gülbang Duası" ile başlayacak.

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda akşam icra edilecek sema ayinleri öncesinde sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, törenler boyunca her akşam 21.20'de Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin ferahfeza makamındaki ayin-i şerifi icra edilecek.

Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergileri gezebileceği gibi, Mevlana Müzesi ile Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak sohbet ve konserlere de katılabilecek. Ayrıca belirli günlerde, Konya Devlet Tiyatrosu'nda "Uyan" adlı oyun sahnelenecek.

- Etkinlikler kentte 8 ayrı mekanda yapılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine, modern sahne ve salon etkinlikleri açısından, bu anma törenlerinin 85'incisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin müşterek düzenlediği programların, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yürüttüğünü ifade eden Yarar, "Etkinlikler kapsamında 12 başlık altında programlarımız gerçekleştirilecek. Bunlar sema programları, sergiler, tiyatrolar, konserler, Mevlana okumaları ve şiir dinletileri gibi başlıklar altında söylenebilir. Bütün bu etkinlikler, şehrimizde 8 ayrı mekanda yapılacaktır." dedi.

- "Şebiarus'a 3-5 gündür değil, 11 aydır hazırlanıyoruz"

Yarar, törenlere gelecek misafirleri, Hazreti Mevlana'nın dostluk ikliminde misafir etmekten büyük haz duyacaklarını belirtti.

Biletlerin, "biletinial.com" adlı internet sitesinden alınabildiğini aktaran Yarar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar, gerek yurt içi gerekse dışından ciddi anlamda talep olduğunu görmekteyiz, bundan da mutluluk duyuyoruz. Şebiarus'a 3-5 gündür değil, 11 aydır hazırlanıyoruz. Önceki yıllarda salgın nedeniyle törenlerimizi yaparken zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ancak bu yıl gördüğümüz tablo bizleri müsterih etmektedir. Ciddi anlamda törenlere ilgi ve rağbetin olduğunu gözlemlemekteyiz."

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