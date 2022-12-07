Konya'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki hırsızlık ihbarlarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yaptığı araştırma ve kamera kayıtlarının incelemesi sonucu kimlikleri belirlenen Süleyman G. (26), Cüneyt G. (31), Hazar G. (21) ve Ali K'yi (27) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 su motoru, 60 kilogram eritilmiş bakır kablo, 4 şarjlı matkap, motorlu testere, ses sistemi ve akü bulundu. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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