Seydişehir'de tıbbi aromatik bitki yetiştirilecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesinin 20 bin metrekarelik alanda tıbbi aromatik bitki yetiştireceği bildirildi.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Karabulak kavşağındaki belirlenen alana lavanta, kekik, adaçayı, biberiye gibi tıbbı aromatik bitkilerin ekimin yapılacağını belirtti.

Seydişehir'de yeni bir cazibe alanı oluşturacaklarını aktaran Tutal, şunları kaydetti:

"Bu alanımız güzelliği ve eşsiz kokusuyla cazibe merkezi olacak, ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelecek. Bunun yanında tıbbi anlamda önem taşıyan bu bitkilerimizden elde edeceğimiz ürünlerle de ilçemize hem katma değer hem de istihdam sağlayacağız."

Tutal, ekim çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirterek tıbbi aromatik bitkilerden elde edilecek ürünler için de satış noktası kurulacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.