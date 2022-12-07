Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan pilot taburcu edildi

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KONYA (AA) - Konya'da 3. Ana Jet Üs Eğitim Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarına ait F5 tipi uçağın, kaza kırıma uğraması nedeniyle paraşütle atlayarak yaralanan pilot taburcu edildi.

Kazadan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan pilotun tedavisi tamamlandı.

Pilot, taburcu edildi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki incelemesi sürüyor.

Türk Yıldızları ekibine ait F5 tipi uçak dün, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğramış, pilot uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmişti.

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