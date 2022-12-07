Konya'da kayalıklarda mahsur kalan 23 keçi 2 gün süren çalışmayla kurtarıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde, kayalık alanda mahsur kalan 23 keçi AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden alındı.

Pınarcık Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Avcu, sarp ve dik kayalıklara çıkan 23 keçisinin aşağı kesimlere inememesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğüne bağlı dağ arama kurtarma ekibi, jandarma ekipleriyle çalışma başlattı. 2 gün süren çalışmayla keçiler hava halatı sistemi kurularak bulundukları yerden kurtarıldı.

Keçiler, sahibine teslim edildi.



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