HUDER Konya Şubesi olağanüstü genel kurulu yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesi'nin genel kurulu gerçekleştirildi.

HUDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurul sonucu avukat Levent Babacan HUDER Konya Şubesi'nin yeni başkanı seçildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Babacan, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, destek verenlere teşekkür etti.

Babacan, derneğin, 1988'de insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü temin etmek ve adaletin bütün alanlarda tesisi amacıyla kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"HUDER, ülkemizin içinden geçtiği en karanlık dönemlerde dahi dik duruşundan asla taviz vermemiştir. Söz konusu süreçlerde ülkemiz, milletimiz, insanımız ve değerlerimiz lehine olan her türlü gelişmeye destek veren HUDER, aksi durumlarda ise gerekli tutumunu ortaya koymayı da bilmiştir. Bugüne kadar bu sürece katkı sunan HUDER'in tüm başkanlarına, yönetim kurullarına ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de aynı anlayışla devraldığımız bayrağı daha yukarılara çıkarma gayreti içinde olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.