Konya Ansiklopedisi dijital erişime açıldı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya hakkında ansiklopedik bilgilerin yer aldığı Konya Ansiklopedisi'nin "konyapedia.com" adresi üzerinden dijital olarak yayınlanmaya başladığını bildirdi.

Başkan Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla fiziki ve sosyal belediyeciliğin yanında kültürel çalışmalara da büyük önem verdiklerini belirtti.

Konya hakkında her türlü ansiklopedik bilginin yer aldığı Konya Ansiklopedisi'ni "konyapedia.com" adresi üzerinden dijital olarak yayınlamaya başladıklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Dünyada yerleşik hayatın 10 bin yıldır aralıksız devam ettiği bir şehir olan Konya'mız zengin bir tarihi birikime sahip. Kadim şehrimizin sahip olduğu bu tarihi birikimi dijital ortamda yarınlara güvenle aktarmak ve bu bilgilere tüm insanların erişimini kolaylaştırmak için bu kapsamlı çalışmayı hayata geçirdik. Proje, yerel yönetimler arasında 'Konya Modeli Belediyeciliğe' birçok alanda olduğu gibi bu sahada da örnek teşkil edecek niteliktedir. Şehrimizin hafızasını daha da güçlendirecek bu güzel çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Altay, okuyucuların maddelere kolay ulaşımı için '"Alimler ve Veliler", "Basın", "Belediye Başkanları", "Konya Tarihi" gibi 30 ayrı sınıflandırmanın yapıldığı konyapedia.com'da, 3 bin 686 madde bulunduğunu ve kullanıcıların sisteme madde ekleyebildiğini bildirdi.

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