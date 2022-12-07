Karatay Tabiat Okulu projesinde son aşamaya gelindi

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından Karatay Şehir Parkı içerisinde inşa edilen Karatay Tabiat Okulu'nın yapımı tamamlanma aşamasına ulaştı.

Projeyi yerinde inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada eğitim çağındaki çocukların eğitim ve doğa sevgisi açısından örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Okulun kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildiren Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda da özellikle çocuklarımızın eğitimi ve geleceğe hazırlanmaları bağlamında Milli Eğitim Müdürlüğümüze önemli destekler veriyoruz. Karatay Şehir Parkımızın içerisinde Karatay Tabiat Okulu projemizi hayata geçirdik ve ekibimizle birlikte burayı inceledik. Projemiz tamamlanmak üzere ve inşallah kısa bir süre içerisinde çocuklarımız burada uygulamalı olarak eğitim almaya başlayacaklar. Çocuklarımız, Karatay Tabiat Okulu'nda oluşturacağımız bölümlerde hem toprakla ve canlılarla iç içe olacaklar hem de birçok atölye çalışmalarıyla okullarında gördükleri eğitimlerini pekiştirecekler. Karatay Tabiat Okulumuz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için yeni bir eğitim tesisi olarak Konya'mıza ve Karatay'ımıza uzun yıllar inşallah eğitim verecek. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum."

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