"Anadolu Arifleri ve Alimleri" yazma eser sergisi, Konya'da açıldı

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KONYA (AA) - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Arifleri ve Alimleri" yazma eser sergisi Konya'da törenle açıldı.

Kurumun Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezindeki törende, 18 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak serginin kıymetli eserleri bir araya getirdiğini söyledi.

Böyle önemli bir serginin Türkiye genelinde daha önce sadece iki kere yapıldığına dikkati çeken Macit, "Üçüncüsü Meram Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. Nitelikli yazma eserler sergisi, çeşitli nedenlerle dünya standartlarında çok nadir yapılan bir sergidir. Yazma eserleri bir yerden bir yere taşımak ve sergilemek zor bir iştir. Bu salon olmasaydı böyle bir sergiyi gerçekleştirmek de mümkün olmayacaktı. Bunun gerçekleşmesinde büyük emek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kavuş da geçmişte yaşamış alim ve ariflerin fikirlerini, düşüncelerini, eserlerini, miraslarını yaşatmak adına verilen çabayla onlara karşı vefa borcunun bir kısmını ödeme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri ve davetliler eserleri inceledi.

Açılışa, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez ile sanatseverler de katıldı.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Konya'da yaşamış, burada eser vermiş, talebeler yetiştirmiş arif ve alimlerin eserlerinin yer aldığı sergide, Hazreti Mevlana'dan İsmail Ankaravi’ye, İbn-i Arabi'den talebesi Sadreddin Konevi'ye kadar çok sayıda alim ve arifin eserleri sergileniyor.

Mesnevi'nin günümüze ulaşan en eski yazma nüshalarından birinin yanı sıra Yunus Emre Divanı’nın Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan en eski nüshası ile Konya kadısı ve Anadolu baş kadısı Sıraceddin Urmevi'nin, Osmanlı coğrafyasına yayılan ve medreselerde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan eserleri de Konya'daki sergide yerini aldı.





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