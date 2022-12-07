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Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyunu sahneleyecek

AA

Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyunu sahneleyecek

KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyunla sahne alacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Mesnevi"sinden uyarlanan Yaşar Özboz'un yönetmenliğini yaptığı oyunda Yaşar Özboz, Erdem Şenses, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Tolga Karasu, Mustafa Gökhan Yüksel, Fatih Yağlıcan, Mustafa Gökhan Yüksel, İlayda Alakoç Ünel, Gülesin Gelenbevi, Gülsüm Çiçekçi, Deniz Yuca, Eda Çimen, Onur Can Arıkan rol alıyor.

Oyun, 8 Aralık Perşembe ve 9 Aralık Cuma 20.00'de, 10 Aralık Cumartesi 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

- "Kurbağa Vırak" ve "Küçük Kara Balık" minik izleyicilerle buluşacak

Kutay Akbal'ın yazdığı, Özgür Baş'ın yönetmenliğini yaptığı "Kurbağa Vırak" adlı oyun, maceralı orman yolculuğunu ve oyuncakların hikayesini konu alıyor.

"Kurbağa Vırak", 13 Aralık Salı 11.00 ve 14.00'te 14 Aralık 11.00'de sahnelenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sahnesinde "Küçük Kara Balık" isimli oyunla izleyicinin karşısına çıkacak.

Samed Behrengi'nin yazdığı, Çağatay Çiftçi'nin yönetmenliğini yaptığı oyunda, dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Oyun, 13 Aralık Salı 10.30 ve 13.30'da seyirciyle buluşturulacak.


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