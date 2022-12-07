Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, gençlerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gençlerle söyleşide bir araya geldi.

Pekyatırmacı, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide, belediyenin gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin gelişen bir ülke ve genç nüfusu fazla olan bir ülke olduğunu aktaran Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Gençlik mobil uygulamasını kullanan 41 bin genç arkadaşımız var. Bu müthiş bir rakam. Uygulamayla elde ettiğiniz farklı avantajlar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bu uygulamanın daha aktif şekilde kullanılması için sizlerden destek bekliyoruz. Selçuklu Gençlik Mobil uygulamasıyla hedefimiz sizinle doğrudan, aracısız, sağlıklı iletişim sağlamak."

Pekyatırmacı, uygulamayla kentte gençlerin yapılabileceği avantajlı etkinlikleri anlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.